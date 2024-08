Campanha de Kamala Harris ganha força, sobe nas pesquisas e torna a disputa competitiva

Desde que assumiu o lugar de Joe Biden como candidata pelo partido Democrata às eleições dos Estados Unidos, Kamala Harris tem conseguido diminuir a distância com Donald Trump em todas as principais pesquisas de intenção de votos. Se antes o cenário era de uma vitória quase certa de Trump sobre Biden, agora o resultado é cada vez mais incerto e há sondagens que indicam vantagens da democrata que, por enquanto, vive uma "lua de mel" com seus potenciais eleitores.