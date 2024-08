Um homem que perseguiu um motorista de ônibus por quase 60 anos acreditando que ele era Johnnie Ray, um astro pop dos anos 1950, foi preso por três anos na Inglaterra. Kenneth Furnival, 75, bombardeou John Ray, 78, com uma "avalanche" de cartas de amor e presentes indesejados ao longo de seis décadas, no que se acredita ser um dos mais longos casos de perseguição já registrados. As informações são do The Telegraph.