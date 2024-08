O secretário de Ásia e Pacíficos do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Eduardo Saboia, disse nesta segunda-feira, 5, que o Brasil deve receber a visita do presidente da China, Xi Jinping, no próximo mês de novembro. A expectativa, disse Saboia, é que nesse encontro haja novos avanços nas relações bilaterais entre os dois países.