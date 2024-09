Bombardeios de Israel matam 14 pessoas em Gaza, segundo autoridades palestinas

Autoridades palestinas informaram nesta terça-feira, 27, que bombardeios de Israel mataram 14 pessoas nas últimas horas na Faixa de Gaza. Sete das vítimas eram crianças. Uma mulher e três filhos dela morreram em um ataque a um subúrbio da Cidade de Gaza, na noite da segunda-feira, 26. Três pessoas permanecem desaparecidas no local. Em um outro ataque à Cidade de Gaza, também na noite da segunda-feira, um míssil atingiu um edifício residencial e matou três mulheres, uma criança e um homem. No sul de Gaza, um homem, uma mulher e três crianças morreram no bombardeio a uma residência no início da manhã desta terça. Fonte: Associated Press.