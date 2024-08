O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mostrou estar otimista, nesta sexta-feira, 16, sobre as perspectivas de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas e libertação dos reféns mantidos em Gaza. "Estamos mais perto do que nunca" de um acordo, disse Biden em entrevista concedida no Salão Oval da Casa Branca após dois dias de negociações, em Doha, encerradas com um acordo para retomada das conversas na próxima semana.