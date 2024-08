Uma base que abriga forças dos Estados Unidos no oeste do Iraque foi alvo de um ataque com foguetes nesta segunda-feira, 5, de acordo com autoridades de segurança iraquianas. Não houve feridos, segundo o relato de duas fontes que falaram sob condição de anonimato para a agência Associated Press, por não estarem autorizadas a comentar publicamente o episódio.