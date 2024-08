Um problema mecânico levou o avião do ex-presidente Donald Trump a desviar de rota nesta sexta-feira (8). O candidato presidencial do Partido Republicano estava a caminho de Bozeman, Montana, para ato de campanha, mas pousou em Billings, cidade que fica no mesmo Estado, a cerca de 230 quilômetros de distância, do outro lado das Montanhas Rochosas.