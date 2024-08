Austrália: piloto morto em acidente de helicóptero teria participado de festa horas antes

O homem que morreu após bater um helicóptero no telhado do hotel DoubleTree by Hilton na cidade de Cairns, na Austrália, teria participado de uma festa com colegas de trabalho horas antes do acidente, afirmou a empresa de fretamento Nautilus Aviation, proprietária da aeronave e empregadora da vítima. As informações são da BBC. A empresa também afirmou que o homem tinha licença para pilotar helicópteros na Nova Zelândia, mas nunca havia voado na Austrália.