Um helicóptero caiu no telhado do luxuoso hotel DoubleTree by Hilton na cidade de Cairns, Austrália, na madrugada desta segunda-feira, 12. O piloto, único tripulante da aeronave, não sobreviveu, informaram as autoridades. Centenas de hóspedes e funcionários do hotel foram retirados do local após o acidente, que causou um incêndio no topo do prédio. As informações são da CNN.