Um ataque israelense no sul do Líbano realizado na manhã deste sábado, 17, matou pelo menos dez cidadãos sírios, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano. O ataque a Wadi al-Kfour, na província de Nabatieh, está entre os mais mortíferos no Líbano desde que o grupo militante Hezbollah e os militares israelenses começaram a trocar ataques, em 8 de outubro de 2023.