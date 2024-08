Alemanha: base aérea da Otan reforça segurança devido a 'ameaça potencial'

A segurança de uma base aérea da Otan na cidade de Geilenkirchen, no oeste da Alemanha, foi reforçada na quinta-feira, 22, depois que o serviço de inteligência apontou para uma "ameaça potencial". Todos os funcionários não essenciais às missões foram enviados para casa como precaução, disse a Otan em uma publicação no X, antigo Twitter. "A segurança de nosso pessoal é nossa principal prioridade. As operações continuam conforme planejado", diz. A natureza da ameaça potencial não foi informada.