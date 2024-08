O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e representantes de milícias palestinas apoiadas pelo regime iraniano fizeram uma oração sobre os caixões do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, e do guarda-costas dele, nesta quinta-feira, 1, em Teerã. Ambos foram mortos na véspera em um bombardeio realizado pelas forças de Israel na capital iraniana. O episódio ampliou o risco de escalada da guerra no Oriente Médio.