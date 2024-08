Um grupo de acadêmicos e pesquisadores de cinco países condenaram a repressão do ditador Nicolás Maduro na Venezuela e pediram a comunidade internacional para reconhecer a vitória do opositor Edmundo González Urrutia. Em uma carta aberta publicada nesta quarta-feira, 7, o grupo exige transparência no processo eleitoral e a responsabilização na contagem de votos.