O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que a invasão da Rússia ao seu país não pode ser considerada "uma situação normal" e precisa ser combatida pelo seu exército, com o apoio de equipamentos e armamentos de aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A entidade prometeu conceder um plano de ajuda à Ucrânia de 40 bilhões de euros nos próximos 12 meses.