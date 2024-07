Um voo da Ryanair precisou fazer um pouso de emergência em Marrakech, no Marrocos, na semana passada, por causa de uma briga entre passageiros. O conflito começou devido a um pedido de troca de assentos na aeronave RUK 3034, que fazia a rota da cidade marroquina de Agadir até Londres, segundo informações do jornal britânico The Independent.