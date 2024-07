O ditador venezuelano Nicolás Maduro citou em discurso o encontro que teve com o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim. A fala, feita no Palácio Miraflores, em Caracas, se concentrou em criticar os protestos realizados no país ao longo desta segunda-feira, 29, após as eleições presidenciais. Amorim está na capital da Venezuela como observador do processo eleitoral.