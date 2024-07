A adesão da Geórgia à União Europeia foi paralisada e parte do apoio financeiro do bloco ao país foi congelada depois que as autoridades georgianas adotaram uma nova lei que, segundo alguns os críticos, poderia restringir as liberdades democráticas, disse o embaixador da UE na Geórgia, Pawel Herczynski, nesta terça-feira, 9.