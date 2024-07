União Europeia anuncia envio de US$ 1,6 bilhão para defesa e reconstrução da Ucrânia

A União Europeia (UE) anunciou que irá enviar 1,5 bilhão de euros (US$ 1,6 bilhão ou aproximadamente R$ 9,19 bilhões) em ajuda à Ucrânia a partir de lucros de ativos russos congelados. A verba será destinada para ações de defesa e reconstrução da Ucrânia, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "A UE está com a Ucrânia. Não há melhor símbolo ou uso para o dinheiro do Kremlin do que tornar a Ucrânia e toda a Europa um lugar mais seguro para se viver", escreveu ela na rede social X, antigo Twitter.