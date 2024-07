UE: Autoridade Bancária lança novas diretrizes contra lavagem de dinheiro e apoio ao terrorismo

A Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), órgão independente da União Europeia com foco em salvaguardar a robustez do setor bancário do bloco, emitiu diretrizes para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo em transferência de fundos e criptoativos. Em comunicado, a EBA diz que as normas se aplicam à chamada "regra de viagem", as informações que devem acompanhar transferências de fundos e de certos criptoativos, o que segundo ela ajudará a evitar abusos nessas operações e que acabem por proporcionar lavagem de dinheiro ou financiamento ao terror.