O Estado-Maior Ucraniano disse em comunicado que os serviços de segurança de Kiev foram responsáveis por um ataque de drone na região de Kursk, no sul da Rússia, contra um depósito de petróleo usado para atender às necessidades dos militares russos, e contendo 11 tanques com um volume de 7.000 metros cúbicos. O ataque causou "fortes explosões e um incêndio, provavelmente envolvendo contentores com produtos petrolíferos", acrescentou.