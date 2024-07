Trump retorna a Minnesota com Vance na busca de reverter tendência democrata

O ex-presidente Donald Trump, candidato à Presidência dos Estados Unidos pelo partido Republicano, retorna hoje com sua campanha ao Estado do Minnesota. A intenção de Trump é reverter a tendência democrata do Estado. Trump deve realizar um comício na noite deste sábado em St. Cloud, Minnesota, juntamente com seu candidato a vice-presidente JD Vance. Antes do comício, Trump deve participar de uma conferência sobre bitcoin em Nashville, no Estado do Tennessee.