De olho no eleitorado jovem e no voto de Estados do Meio-Oeste, Donald Trump anunciou nesta segunda-feira, 15, o senador J.D. Vance, de Ohio, como seu vice-presidente na eleição de novembro. Vance, um antigo crítico de Trump que chegou a dizer em rede nacional que "não suportava" o ex-presidente, tem uma curta carreira política e é o primeiro millennial a compor a chapa presidencial de um grande partido dos EUA.