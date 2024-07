Trump detalha atentado e pede união, mas acusa Partido Democrata de 'demonizar' rivais

O ex-presidente dos EUA Donald Trump fez uma descrição detalhada da tentativa de assassinato que sofreu no fim de semana em seu primeiro discurso após o atentado. No encerramento da Convenção Nacional Republicana, ele disse que a divisão na sociedade americana precisa ser curada, mas não poupou os democratas de críticas. "Quando ouvi um som alto de assobio e senti algo me atingir muito, muito forte na orelha direita, perguntei a mim mesmo, o que foi isso? Só pode ser uma bala", narrou.