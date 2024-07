O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, se tornou nesta sexta-feira, 5, o primeiro-ministro do Reino Unido após uma vitória histórica que garantiu à legenda 412 das 650 cadeiras no Parlamento. Em meio à esperança de novos tempos, o momento é de cautela. Segundo analistas, os trabalhistas, que voltam ao poder após 14 anos, precisarão alinhar suas propostas à realidade de um país em crise econômica.