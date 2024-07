O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira em reunião (8) com os demais líderes do Mercosul em Assunção (Paraguai) que o acordo entre o bloco e a União Europeia só não saiu até agora por causa de contradições dos europeus. "Só não concluímos o Acordo com a União Europeia porque os europeus ainda não conseguiram resolver suas próprias contradições internas", disse o petista.