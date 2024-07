A Inglaterra está pela segunda vez seguida na final da Eurocopa. Após perder para a Itália nos pênaltis em 2021, os ingleses têm mais uma chance de sair de uma fila de quase 60 anos sem títulos e enfrentarão a Espanha no jogo deste domingo. Mas a classificação não veio dos pés de nenhum dos astros da equipe, e sim do reserva Ollie Watkins, que substituiu Harry Kane e marcou o segundo gol do time aos 45 do segundo tempo.