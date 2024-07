O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou nesta quarta-feira, 17, seu plano de governo durante o tradicional Discurso do Rei, na presença de Charles III, na abertura do Parlamento britânico. Na cerimônia, o monarca leu um discurso preparado pelo premiê, que se colocou como um "antídoto ao populismo". Starmer também prometeu crescimento econômico, investimentos em infraestrutura e aproximação com a União Europeia.