Uma explosão nesta quinta-feira, 4, no campus da Caparica da Universidade NOVA de Lisboa (UNL), em Almada, península de Setúbal, em Portugal, matou uma pessoa e deixou outras três feridas. O início do incêndio ocorreu em uma empresa que fica na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) - mesmo localizada no campus, a empresa é independente da faculdade. Autoridades investigam as causas do acidente. As informações são do jornal português Público.