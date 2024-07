Repercussão Notícia

Políticos declaram solidariedade a Donald Trump e repudiam violência: "Inaceitável"

Ex-presidente e candidato republicano à Casa Branca precisou ser retirado às pressas de um comício no Estados Unidos; no episódio, foram ouvidos tiros e o político apareceu com sangue na orelha

13/07/2024 - 22h29min