Pelo menos 29 pessoas morreram e 13 ficaram feridas no Peru depois que um ônibus caiu de um penhasco de cerca de 200 metros de altura. O acidente ocorreu no início da terça-feira, 16, depois que um veículo com 40 passageiros saiu de Lima, capital peruana, para a cidade de Ayacucho, no sul do país, disseram autoridades locais.