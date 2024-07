O partido surgido da extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pediu ao ex-presidente uruguaio José Mujica apoio para destravar a implementação do acordo de paz na Colômbia, em uma reunião nesta quarta-feira (3) em Montevidéu que também contou com participação do ex-presidente colombiano Ernesto Samper.