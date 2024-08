O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai continuar exigindo a apresentação das atas eleitorais do pleito presidencial na Venezuela, que ocorreu no último domingo, 28, marcada por suspeita de fraude. Padilha defendeu o posicionamento do chefe do Executivo feito na terça, 30, e disse que o Brasil quer ter a melhor relação possível com todos os nossos países vizinhos.