O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou o governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, pela condução do processo eleitoral no último domingo, 28. Em nota divulgada nesta terça-feira, 30, Pacheco disse que o governo venezuelano "se afasta" da democracia ao "não demonstrar" lisura e transparência do processo eleitoral.