Por meio de sua conta no X, o antigo Twitter, a coalizão opositora Plataforma Unitária convocou seus eleitores a comparecer às seções de votação para acompanhar a emissão das atas de votação, como meio de evitar fraudes. Além disso, a oposição também tem fiscais eleitorais em cada zona, mas ao longo do dia tem havido denúncias de que o regime tem barrado essas testemunhas em alguns colégios eleitorais e na sede do Conselho Nacional Eleitoral.