Autoridades do Egito, Israel, Estados Unidos e Catar deveriam se reunir nesta quinta-feira, 25, em Doha, com o objetivo de retomar as negociações para uma proposta de cessar-fogo em três fases para acabar com a guerra entre Israel e Hamas e libertar os reféns restantes. No entanto, um oficial israelense disse que a equipe de negociação de Israel foi atrasada e provavelmente será enviada na próxima semana.