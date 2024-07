Um dos mais novos navios de guerra do Irã, a fragata Sahand, de 94 metros de comprimento, virou no porto da cidade iraniana de Bandar Abbas no fim de semana enquanto passava por reparos. O incidente pode danificar os principais sistemas de combate e deixar o navio fora de serviço por até seis meses disse um analista naval em entrevista à CNN.