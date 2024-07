A cratera "Voragine" do vulcão Etna, o mais ativo da Europa, voltou a entrar em erupção na última terça-feira, 2. As novas explosões foram vigorosas, com fragmentos incandescentes irrompendo com força do topo do vulcão, que fica na Sicília, no sul da Itália, e tem aproximadamente três mil metros de altitude. As informações são do jornal italiano La Repubblica.