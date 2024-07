Mercosul: comunicado conjunto reitera importância de negociações com a UE e cita outros acordos

O comunicado conjunto da cúpula do Mercosul, publicado nesta segunda-feira, 8, reiterou a importância atribuída às negociações com a União Europeia e reafirmou a vontade em concluir os assuntos pendentes durante o segundo semestre de 2024, buscando "alcançar um acordo que seja equilibrado e mutuamente benéfico para as partes". No documento, também foi saudada a adoção do Marco Geral e o início formal das negociações com os Emirados Árabes Unidos por um acordo de livre comércio. Por sua vez, as negociações com a China, que foram mencionadas anteriormente, não constaram na publicação.