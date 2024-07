Maduro diz a Amorim que divulgará atas das eleições em breve e vê 'golpe'

O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, pediu ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que divulgue o quanto antes as atas de votação das eleições deste domingo, 28, marcadas por suspeita de fraude. Amorim se reuniu com Maduro nesta segunda-feira, 29, no Palácio Miraflores. O líder venezuelano disse a Amorim que só não divulgou as atas porque houve um "ataque hacker" durante a apuração, mas prometeu publicá-las nos próximos dias.