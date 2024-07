O presidente Lula afirmou que o governo elabora "uma proposta para aderir" à Iniciativa do Cinturão e Rota, o principal projeto de infraestrutura e investimento da China, também conhecido como a "nova rota da seda". A declaração marca a primeira vez que o governo fala abertamente sobre a adesão, debatida internamente desde a viagem do presidente a China em abril do ano passado.