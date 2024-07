O embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, viajou a Brasília para reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O retorno do diplomata ocorre dias depois da passagem do presidente argentino, Javier Milei, por Santa Catarina para a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), onde esteve com o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.