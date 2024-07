Líderes internacionais se solidarizaram com o ex-presidente americano Donald Trump, que teve um comício em Butler, na Pensilvânia, interrompido por tiros neste sábado, 13. O líder republicano deixou o palco escoltado por agentes do Serviço Secreto com o rosto sangrando, mas está "bem", segundo informou o seu porta-voz.