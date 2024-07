Líder da oposição da Venezuela diz ter sofrido tentativa de assassinato pelo regime de Maduro

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, denunciou no X (antigo Twitter) uma ataque que ela e sua equipe teriam sofrido em Barquisimeto, Estado de Lara. Segundo Machado, os carros usados na campanha foram vandalizados e a mangueira do freio de uma das caminhonetes foi deliberadamente cortada, em um incidente que ela descreveu como "uma tentativa de assassinato". A líder opositora acusou diretamente o regime de Nicolás Maduro pelo ataque ao dizer que "agentes do regime nos seguiram desde Portuguesa e cercaram o local onde passávamos à noite".