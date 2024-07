María Corina Machado, um dos principais nomes da oposição venezuelana, denunciou nesta quinta-feira, 17, no X (antigo Twitter) um atentado contra ela e sua equipe de assessores na cidade de Barquisimeto, no Estado de Lara. De acordo com María Corina, os carros usados na campanha foram destruídos e a mangueira do freio de uma das caminhonetes foi deliberadamente cortada, em um incidente que ela descreveu como "uma tentativa de assassinato".