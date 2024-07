O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse acompanhar "com atenção" o processo de apuração das eleições na Venezuela, que ocorreram neste domingo, 28. Em nota, o Palácio Itamaraty reafirmou o princípio fundamental da soberania popular e disse aguardar publicação do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) dos dados desagregados por mesa de votação que, segundo a gestão, é passo "indispensável" para dar legitimidade ao resultado do pleito.