Itália: mulher morre ao cair de penhasco após suas roupas ficarem presas em teleférico

Uma mulher italiana, de 41 anos, que estava de férias com a família em Calasca Castiglione, nos Alpes Italianos, morreu após suas roupas ficaram presas em um teleférico na última quinta-feira, 4. Margerita Lega estava carregando suas bagagens em um pequeno teleférico usado exclusivamente para transportar malas e objetos - e não pessoas - quando foi arrastada para a beira de um penhasco depois que o transporte ligou de repente. As informações são do The Independent.