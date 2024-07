Um tribunal na Itália condenou uma jornalista do país a pagar uma indenização de € 5 mil (cerca de R$ 30,2 mil) à primeira-ministra Giorgia Meloni, por zombar da altura dela nas redes sociais. O juiz concluiu que as publicações eram difamatórias e equivaliam a "bodyshaming", termo usado para se referir a atos que visam a ridicularização do corpo. Ela também recebeu uma multa suspensa de € 1.200 (cerca de R$ 7,2 mil). As informações são da BBC.