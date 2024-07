Uma intensa atividade vulcânica no Etna - o vulcão mais ativo da Europa - acompanhada por violentas explosões, que puderam ser ouvidas mesmo a grandes distâncias na terça-feira, 23, suspendeu as atividades do aeroporto de Catânia, na Sicília, no sul da Itália. A região foi tomada por uma coluna de cinzas de 8 quilômetros, ocasionando o cancelamento de vários voos, informou o La Repubblica.