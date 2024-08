Israel atacou os subúrbios de Beirute, capital do Líbano, em retaliação à ofensiva nas Colinas do Golan que matou 12 crianças em Majdal Shams, no fim de semana. Segundo os militares israelenses, o alvo do bombardeio desta terça, 30, era Fuad Shukur, também conhecido como Hajj Mohsin, comandante do Hezbollah, grupo xiita libanês que seria responsável pelas mortes no Golan.