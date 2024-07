O exército de Israel afirmou que interceptou um míssil lançado do Iêmen neste domingo, 21, horas depois do ataque israelense que atingiu diversos alvos Houthi no país da península arábica. O bombardeio - em resposta a um ataque mortal de drone em Tel Aviv - marcou a primeira resposta de Israel a repetidos ataques Houthi ao longo dos nove meses de guerra contra o grupo terrorista Hamas.